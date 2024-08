L' Onu ammette | 9 dipendenti dell' Unrwa forse coinvolti negli attacchi del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'ONU ha dichiarato oggi che nove'agenzia per i rifugiati palestinesi«potrebbero essere statidi Hamas contro Israele del 72023». L'Ufficio dei Servizi di Controllo Interno ha completato le indagini su 19 membrio staffpresumibilmente, concludendo che in nove casi «le prove ottenute dall'OIOS indicano che i membrio staffpotrebbero essere statiarmati del 72023». Nel comunicato si legge anche che «il rapporto di lavoro di questi individui sarà interrotto nell'interesse'Agenzia». In altri nove casi, l'OIOS afferma che le prove del coinvolgimento erano insufficienti, mentre in un caso non c'erano prove. Israele ha dichiarato che centinaia dihanno legami con gruppi terroristici a Gaza.