Lo specchio in camera da letto provoca un incendio | fate attenzione a questo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una coppia inglese ha avvertito del pericolo di tenere unoindadopo un episodio che è successo loro personalmente. Lo strano inferno è avvenuto lo scorso 18 luglio nella casa della coppia a Rochester nel Kent, Regno Unito. I due non avevano idea di cosa sarebbe potuto succedere. Ad un certo punto, quel 18 luglio, hanno iniziato a sentire odore di bruciato. (Continua dopo le foto) indaun: come evitarlo A raccontare lo spiacevole incidente è stata Sam Wilkinson, un'infermiera inglese di 48 anni. La donna si trovava in casa insieme al compagno, Michael, quando lui ha cominciato a sentire uno strano odore.