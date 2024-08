L’Hunters Team non si batte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Grande successo per la terza edizione dello Scandiano Basket Tournament, ormai diventato un appuntamento fisso estivo per gli appassionati della palla a spicchi. Dopo due anni sul playground parrocchiale di Pratissolo, il torneo si è spostato al Parco della Resistenza di Scandiano per cinque giorni pieni di basket, divertimento con street food e drink e l’immancabile solidarietà. La kermesse, che si è chiusa nei giorni scorsi, ha visto al via ben ventotto squadre con centoquaranta giocatori iscritti, dunque numeri in costante aumento, che non hanno deluso le aspettative. In una finale tiratissima hanno avuto la meglio gli Hunters, vittoriosi per 31-30 sui Negroni sbagliati, con l’aggiunta di Davide Caiti, giocatore degli Hunters, nominato MVP della manifestazione.