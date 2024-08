Le violente manifestazioni razziste nel Regno Unito alimentate dalla disinformazione

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Di Leonardo Bianchi Nell’ultima settimana un’ondata di violenza razzista e di estrema destra ha investito diverse città del. Ci sono state infattifinite in scontri con la polizia, aggressioni per strada a persone di diverse etnie, danneggiamenti a moschee e luoghi di culto musulmani, e attacchi a centri di accoglienza. A Rotherham e Tamworth, ad esempio, due hotel usati per ospitare persone migranti sono stati dati alle fiamme. A Middlesbrough sono state bruciate auto ed è stato danneggiato l’edificio della Teesside University. Un gruppo di manifestanti si è anche messo a fare controlli stradali improvvisati, facendo passare soltanto chi era «bianco e inglese». A Liverpool è stata incendiata una biblioteca di periferia e i vigili del fuoco sono stati ostacolati durante le operazioni di soccorso.