HBO offre un primo sguardo a The Last of US S2 e non solo

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’emittente HBO ha offerto ieri un primissimoa Theof US S2 attraverso il lancio di un promo relativo agli appuntamenti televisivi della prossima stagione. Il breve spot è stato diffuso prima del finale di stagione di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones andata di scena ieri sera negli USA. All’interno degli scarsi due minuti di visione, HBO ha fornito un brevealla prossima stagione televisiva, tra fine 2024 ed inizio 2025. La seconda stagione di Theof US ha ottenuto uno spazio importante nel video promo, ma molti brevi filmati hanno riguardato serie tv attese quali A Knight of the Seven Kingdoms (altro spin-off di Game of Thrones), The White Lotus, IT It: Welcome to Derry (le riprese sono terminate proprio in questa settimana).