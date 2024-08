Grendi accelera sulla sostenibilità ambientale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) TRASPORTI CON IL VENTO IN POPPA per, impresa familiare nata a Genova nel 1828 operativa nell’ambito dei trasporti marittimi e della logistica.mette a disposizione dei propri partner commerciali un’offerta integrata di soluzioni logistiche per tutte le Isole, il Centro e Sud Italia utilizzando magazzini di raccolta e di distribuzione e un’ampia tipologia di mezzi: dall’autotreno al furgone, terminal portuali e linee marittime; tutto sempre sotto il suo diretto controllo con occhio sempre più attento all’intermodalità e all’uso del ferro, ove possibile, al posto della gomma., peraltro, è il primo operatore marittimo a modificare lo statuto per diventare Società Benefit nel 2021, aggiungendo agli obiettivi di risultati economici soddisfacenti l’impegno verso un impatto positivo per ambiente, dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori e comunità.