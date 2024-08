Cos’è Escherichia Coli? Monta il caso alle Olimpiadi Sintomi e cause dell’infezione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 –ildi Parigi, dopo che la triatleta belga Claire Michel è finita in ospedale con un’infezione gastro-intestinale. Mercoledì scorso Michel aveva partecipato alla gara femminile nella Senna, il fiume parigino che solo qualche settimane fa, dopo 100 anni, è tornato ad essere balneabile. Le gare di triatlon erano state rinviate per due giorni di fila, perché dopo abbondanti piogge, l’acqua della Senna non rispettava i requisiti di sicurezza. Al terzo giorno le analisi hanno decretato che la quantità di batteri, virus, e inquinanti chimici, era compatibile con gli standard per le competizioni in acque libere. L’intera gestione delle gare (anche quelle di fondo si disputeranno nella Senna) non è andata giù a molti atleti; dopo ildi Claire Michel, finora l’unico, il Belgio ha ritirato la sua staffetta di triatlon.