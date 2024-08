Brad Pitt e Angelina Jolie il figlio Paw dimesso dalla terapia intensiva | Un lungo percorso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024) La paura è passata, almeno per adesso, per Paw, ilventenne di. Il ragazzo era stato ricoverato d’urgenza dopo un incidente con la bici elettrica a Los Angeles. Qualche giorno dopo una fonte esclusiva ha rivelato a People che Paw è stato, ma la prognosi sarebbe complessa: inizia unrecupero di fisioe cure. Pax, ildiin ospedale: come stastando alle fonti americane non ha mai abbandonato neanche per un istante Paw, ricoverato dal 29 luglio e appena uscito. Non solo l’attrice ma anche i numerosi fratelli e le sorelle del giovane gli sono accanto in questo momento difficile.