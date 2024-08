Asili pronto il nuovo concorso Due posti a tempo indeterminato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Comune di Pistoia ha indetto due concorsi per la copertura apieno edi un posto di educatore d’infanzia e di un posto di insegnante di scuola dell’infanzia, entrambi i profili inquadrati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. I requisiti specifici richiesti, le materie d’esame e le indicazioni sulla valutazione dei titoli sono riportati in dettaglio nei due avvisi, pubblicati nel Portale Unico del Reclutamento (inPA) raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e disponibili anche all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pistoia e sul sito internet dell’ente (https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni). Una volta formate, le graduatorie disaranno utilizzate fino alla data di scadenza anche per proporre assunzioni adeterminato (incarichiranei e supplenze brevi).