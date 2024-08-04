Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 13:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE IN A1 Roma NAPOLI PERMANGONO CODE IN DIREZIONE NAPOLI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE PER UN TAMPONAMENTO TRA PIÙ VEICOLI IN CORSIA DI SORPASSO ANDIAMO NELLA CAPITALE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 Roma TERAMO E VIA TIBURTINA. PIÙ VEICOLI COINVOLTI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA INCIDENTE ANCORA ATTIVO ANCHE SU VIA PONTINA , CON CODE TRA SPINACETO E TORDE CENCI IN DIREZIONE LATINA. UNO SGUARDO SUL LITORALE DI Roma, PER LE CODE DATE DAL TRAFFICO INTENSO SULLA PROVINCIALE OSTIA-ANZIO TRA TORVAJANICA E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA RESTA ANCORA CHIUSA VIA APPIA TRA PONTINIA E TERRACINA PER UN INCIDENTE TRA LE MIGLIARE 55 E 56.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 12:30 - TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO ANDIAMO NELLA CAPITALE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO INCIDENTE ATTIVO INVECE SU VIA PONTINA , CON CODE TRA SPINACETO E TORDE CENCI IN DIREZIONE LATINA, POI TRAFFICO SCORREVOLE CI SPOSTIAMO A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 11. FINO ALLE 18 DI OGGI CHIUSA LA SR4 BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA E IL KM 20 LOCALITÀ PIAN DE VALLI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO, AL MOMENTO TROVIAMO CODE IN A1 FIRENZE ROMA TRA CHIUSI E FABBRO IN DIREZIONE ROMA E CODE A TRATTI SULLA ROMA NAPOLI TRA IL NODO CON L’A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE ANDIAMO NELLA CAPITALE IN CARREGGIATA INTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE RISOLTI GLI INCIDENTI TRAFFICO SCORREVOLE, TROVIAMO PERÒ CODE PER UN NUOVO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDATINA E APPIA PER IL TRAFFICO DIRETTO NELLA PROVINCIA DI LATINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 10:30 - CHIUSURE DELLE STRADE DEL TRACCIATO TRA CUI LA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE NEL TRATTO CITTADINO. FINO ALLE 18 DI OGGI CHIUSA LA SR4 BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA E IL KM 20 A PIAN DE VALLI E SEMPRE NEL REATINO QUESTA MATTINA IN CORSO IL TRIATLON SPRINT DI PIEDILUCO. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO A RIETI OGGI LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma