Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE IN A1NAPOLI PERMANGONO CODE IN DIREZIONE NAPOLI TRA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE PER UN TAMPONAMENTO TRA PIÙ VEICOLI IN CORSIA DI SORPASSO ANDIAMO NELLA CAPITALE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24TERAMO E VIA TIBURTINA. PIÙ VEICOLI COINVOLTI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA INCIDENTE ANCORA ATTIVO ANCHE SU VIA PONTINA , CON CODE TRA SPINACETO E TORDE CENCI IN DIREZIONE LATINA. UNO SGUARDO SUL LITORALE DI, PER LE CODE DATE DAL TRAFFICO INTENSO SULLA PROVINCIALE OSTIA-ANZIO TRA TORVAJANICA E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA RESTA ANCORA CHIUSA VIA APPIA TRA PONTINIA E TERRACINA PER UN INCIDENTE TRA LE MIGLIARE 55 E 56.