Unifil | preoccupati ma missione resta

(Di domenica 4 agosto 2024) 14.40 "La situazione è preoccupante" ma "larimane". Così il portavoce di, Andrea Tenenti, dal Libano. "Continuiamo a essere operativi.Le cose non sono cambiate se non per il maggior livello di attenzione. Continuano gli scontri a fuoco,come accade da 10 mesi, ma le attività non sono cambiate",dice. "Se mai ci fossero condizioni tali da pensare a un ritiro dellasarebbe il Consiglio di sicurezza a prendere la decisione, anche se ogni Paese è libero di rientrare", conclude.