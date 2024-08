Sono come i bimbi non ancora corrotti da certi percorsi formativi | pure ‘ame mipiaciono i scuali’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) I bambiniignoranti, hanno tutto da imparare, quelli in età prescolareanalfabeti. Pasolini, in un’intervista, parlò della grazia degli analfabeti, si riferiva agli adulti, ma ritengo che la sua considerazione valga anche per i bambini. Ho conosciuto molti analfabeti o semi-analfabeti. Contadini, pescatori, abitanti di isole sperdute al largo della Papuasia. E tantissimi bambini. Dovrebbero essere loro i poveri di spirito a cui è riservato il regno dei cieli, e non a caso Papa Francesco parla ai bambini e dedica loro un incontro. Non possedendo un’istruzione formale, nonstati “” dache, purtroppo, danno poca importanza alla natura e che si concentrano molto su noi stessi. I bambini hanno grandissima curiosità per la natura e gli adulti analfabeti vivono spesso a diretto contatto con la natura.