Secchi stivali e tanta rabbia I commercianti dopo il diluvio | Un disastro che andava evitato

(Di domenica 4 agosto 2024) "Aiutateci Ci serve una pompa per togliere l’acqua dal bar". Alle 13 il Caffè dell’Arco in corso d’Augusto era un lago. E non era l’unico, in quelle condizioni. Tantissimi negozi e locali, in corso d’Augusto e in altre zone del centro, si sono allagati in pochi minuti a causa della bomba d’acqua che si è abbattuta ieri. "Un– allarga le braccia Giancarlo Bacci, titolare del Caffè dell’Arco – Abbiamo lavorato ore per sistemare e pulire il bar e limitare i danni". Da una prima ricognizione, "le attrezzature si sono salvate, ma ci vorra un po’ per pulire tutto a fondo". In corso d’Augusto, in particolare nel tratto da piazza Tre Martiri fino all’Arco, decine disi sono dovuti armate die ramazze per svuotare le loro attività dall’acqua. "Assurdo che con un po’ di pioggia possa capitare qualcosa del genere", sbottano da un negozio di abbigliamento.