Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la prima medaglia d’oro nella storia del tennis italiano alle Olimpiadi

(Di domenica 4 agosto 2024)battono le atlete neutrali Andreeva/Shnaider in rimonta, al match tiebreak, 2-6 6-1 10-7, eladelcompleta il Career Grand Slam nel doppio: è la settimata a riuscircila settimadella spedizione italiana a Parigi 2024, ladi sempre nel. Le azzurre battono in finale le atlete neutrali Andreeva/Shnaider in rimonta, al match tiebreak: 2-6 6-1 10-7. La coppia azzurra ha vinto in rimonta contro le russe Mira Andreeva e Diana Shnaider con il punteggio di 2-6, 6-1, 10-7 dopo un’ora e 25 minuti.Dopo un primo set contratto, soprattutto, le ragazze azzurre trovano fiducia dominando il 2° set per giocarsi l’oro al super tie-break.