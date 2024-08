Rifiuti in strada multato Droga in IV Novembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Doppia contestazione per il negozio ‘Made in China’ di viale IV. Nella mattinata di mercoledì, il Nucleo anti degrado della polizia locale è intervenuto per contestare all’esercente l’occupazione abusiva di suolo pubblico con intralcio alla circolazione pedonale e ciclabile. Nello specifico, il titolare dell’esercizio ha ricevuto numerosi pacchi ingombranti. Presumibilmente, non sapendo bene dove collocarli, ha deciso di lasciarli perper diverso tempo, intralciando la circolazione. Nel pomeriggio, l’assessore Nicola Lodi, passando in zona ha notato la presenza di numerosiingombranti, tra cui un freezer. L’assessore ha allertato gli agenti che hanno imposto la rimozione dei. Il titolare è stato – per la seconda volta in un giorno – sanzionato. Proseguono intanto i controlli antiin Gad.