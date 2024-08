Per fare pace con la storia raccontare i fatti | aiuterebbe pure certi antifascisti su Marte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Abbiamo scritto che è ora di, in modo fattuale, cosa successe verso il 1860. E se ci pigliassimo gusto, e raccontassimo anche altri, per esempio quelli tra il 1914 e il 1945? Vedo, nel 2024, in tv una tizia intellettuale, la quale dichiara, con faccia scandalizzata e turbata, di aver scoperto che il nonno fu podestà del suo paese. E siccome scommetto una cena che i più lo ignorano, vi spiego che il governo fascista abolì i sindaci, tra il 1926 e il ’43, e li sostituì, appunto, con i podestà nominati dai prefetti.