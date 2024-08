Parigi 2024 tennis Djokovic batte Alcaraz e vince il tanto sognato oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Novakce l’ha fatta, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi die reso orgogliosa la sua Serbia. Sconfitto lo spagnolo Carlosper 7-6(3), 7-6(2), al termine di una finale giocata da fuoriclasse. L’ennesimo trionfo del campionissimo serbo, il più sentito considerando il suo orgoglio patriottico mai nascosto: dopo il bronzo a Pechino 2008, ecco la consacrazione definitiva in un torneo olimpico, iloro come ciliegina sulla torta di una carriera semplicemente aliena. Niente da fare anche per un fenomeno come l’iberico, protagonista anche in questi Giochi Olimpici dopo aver vinto consecutivamente il Roland Garros e Wimbledon, l’ultimo evento proprio contro Nole all’ultimo atto. Adesso,può sorridere dopo tanti pianti alle Olimpiadi: è il campione, mai come adesso per la sua concezione di sport.