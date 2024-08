Olimpiadi Fioretto maschile Italia d’argento

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 4 agosto 2024) In finale Bianchi, Foconi, Macchi e Marini perdono 45 a 36 contro il Giappone che conquista l’oro JESI, 4 agosto 2024 – Si è fermata in finale la corsa del quartetto azzurro delche ha perso contro il Giappone per 45-36. Comunque un ottimo risultato per l’del CT Stefano Cerioni che sale sul secondo gradino del podio olimpico di Parigi 2024 con Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. L’aveva superato la Polonia nei quarti di finale per 45-39 e poi in semifinale gli Stati Uniti per 45-38. Al terzo posto la Francia che si è imposta sugli Stati Uniti per 45-32. ©riproduzione riserbata L'articoloproviene da Lo sport della Vallesina.