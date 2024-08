Nella Spina Verde purché sia notte | al buio le proposte più suggestive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Como, 4 agosto 2024 – Nottivecchia cava, appuntamenti musicali ai piedi del Castel Baradello, tour tra fortini e trincee, Caccia alla Chiocciola. Ad agosto le iniziative nel Parco Regionale dellasono tante, originali, pensate per ogni età. Una dellepiùè laalla vecchia cava, cuore inaccessibile della, luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa: una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti, compreso proprio il Castel Baradello. Appuntamento il 7, 16, 21 e 30 agosto, info www.slowlakecomo.com come per ogni altra iniziativa. Castello Live sabato 24 agosto alle 20.