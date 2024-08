Miti Conrad a 100 anni dalla morte il suo Cuore di tenebra interroga ancora l’Occidente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Che bizzarra cosa la vita – questo misterioso congegnarsi di implacabile logica in vista di uno scopo tanto futile. Il più che se ne possa sperare è una certa qual conoscenza di sé stessi – che giunge troppo tardi – e una messe di inestinguibili rimpianti. Il mare, teatro dell’esperienza formatrice di Joseph(Berdy?ev, 3 dicembre 1857 – Bishopsbourne, 3 agosto 1924) e dei suoi romanzi maggiori, ha in lui un’anima duplice: nelle sue storie compare un’umanità multiforme, conosciuta in navigazione o in posti esotici e lontani, ritratta con la scabra tavolozza del realismo, ma il mare è anche luogo metafisico, spazio appartato, di pienezza e solitudine, dove i conflitti spirituali raggiungono facilmente posizioni estreme e in cui gli uomini vengono a trovarsi drammaticamente alle prese con l’assoluto.