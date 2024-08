Lorenzo Simonelli agile alle Olimpiadi | Devo mettere la quinta | due giorni di riposo e si spacca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)si è qualificato con disinvolturasemifinali dei 110 ostacolidi Parigi 2024. Il Campione d’Europa è scattato bene nella propria batteria, ha controllato le prime barriere e poi ha rntato in maniera vistosa, senza badare troppa alla concorrenza e alla posizione finale. Il giovane laziale, capace di un autorevole 13.05 durante la rassegna continentale a Roma, ha chiuso al secondo posto con il crono di 13.27spdello svizzero Jason Joseph (13.26). L’allievo di Giorgio Frinolli ha così superato il turno con il quarto accredito, fornendo ottime sensazioni in vista delle semifinali: l’obiettivo è chiaramente quello di rientrare tra i primi otto per poi andarsi a giocare una medaglia nell’atto conclusivo che si preannuncia incandescente sul rettilineo dello Stade de France tra un paio di