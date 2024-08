LIVE Italia-Turchia Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | sfida stellare per il primo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per l'ultima giornata della fase a giorni del torneo didelledi2024. Oggi si decideranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale, sarà una giornata con 4 match decisivi, per avere un quadro chiaro della situazione dovremo aspettare il match conclusivo tra Brasile e Polonia. Nella giornata di ieri i ragazzi di Fefè De Giorgi si sono letteralmente superati concludendo algenerale la fase a gironi, oggi le azzurre di Julio Velasco proveranno a fare lo stesso. Buon impatto olimpico per Danesi e compagne che, dopo aver faticato contro la Repubblica Dominicana (3-1), si sono sciolte nel match contro l'Olanda.