Empoli furto nella sede dell’associazione Ludicomix Rubati pc e attrezzature

4 agosto 2024 – Due televisori mancanti, 1000 euro in contanti, uno per schermo pc e due computer portatili sono il frutto dell'azione dei ladri, stando ad una prima ricognizione da parte dei soci. Il furto sarebbe avvenuto nella prima mattinata di ieri, in pieno giorno. L'allarme è suonato intorno alle 9,30, quando qualcuno ha infranto il vetro della finestra della sede per poi aprire la porta dall'interno. "I ladri – fa notare il presidente Tommaso Alderighi – dovrebbero essere rimasti all'interno almeno una mezzora". Ad accorgersi del furto è stato uno dei soci. I malviventi hanno agito in una zona vicina ad un parcheggio, pertanto molto trafficata, in pieno giorno di sabato mattina.