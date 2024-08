DOMANI C’è CAMILLI NEL SALTO OSTACOLI Dressage alla Germania un trionfo thrilling Oggi nuova caccia alle medaglie individuali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel corso di una gara tiratissima laha vinto ieri a Versailles la medaglia d’oro a squadre di(235,790 p) con un margine risicatissimo sulla Danimarca, argento (235,669%), mentre la Gran Bretagna ha dovuto accontentarsi del bronzo (232,492). La migliore performance in gara, Grand Prix Special, è stata quella della danese Laudrup-Dufour su Freestyle (81,216%), ma la prova corale dei binomi tedeschi è risultata superiore nella somma complessiva: Wandres-Bluetooth Old 75,942%, la Werth-Wendy 79,894%) e la Von Bredow Werndl-Tsf Dalera BB 79, 954%.(ore 10,30-13,30) finale esarà invece la volta delindividuale: gara di qualifica (ore 14) e martedì 6 le. Fra i 74 binomi al via c’è anche l’unico italiano di questa disciplina in gara: Emanuele(nella foto) con il castrone belga di 10 anni Odense Odeveld.