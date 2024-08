CorrSport – Osimhen-Napoli colpo di scena | può restare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilnon cederàper meno di 100 milioni, anche a fine mercato. Conte valuta la sua condizione fisica. Le ultime sul futuro del nigeriano. Un nuovorio si profila per il futuro di Victor. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilnon ha intenzione di cedere il nigeriano per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, nemmeno nell’ultimo giorno di mercato.fermo sulla valutazione diIl quotidiano sottolinea la posizione ferma del club azzurro: “Ilnon ha alcuna intenzione di svenderlo pure il 30 agosto, ultimo giorno di calciomercato. Anzi: prenderà in considerazione soltanto offerte superiori a 100 milioni.