Camicia a righe e costume lime L’abbinamento colore da provare ora

(Di domenica 4 agosto 2024) Alle prese con la valigia? Tra i capi che non possono mai mancare troviamo sicuramente unae unintero. Due must-have estivi dalla versatilità impareggiabile, che si abbinano tutti i giorni diversamente facendo sembrare il proprio bagaglio a mano senza fine. Ma come abbinarli insieme, sulla spiaggia o per un aperitivo casual, combinando i giusti colori? Dalla passerella del brand di Copenaghen OpéraSport arriva l’ispirazione di stile definitiva. Unverde, per valorizzare l’abbronzatura, ebianca e grigia. Ecconel dettaglio e quali diversi look ricavare da questa mise.