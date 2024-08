Atp Washington 2024 Cobolli da sogno | rimonta Shelton e conquista la sua prima finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Il tennis italiano non si prende mai giornate di pausa, ma forse neanche delle ore. Dopo il successo a Parigi di Lorenzo Musetti, che hato una storica medaglia di bronzo ai Giochi, e in attesa dellache vedrà impegnate Sara Errani e Jasmine Paolini alla ricerca di quella che sarebbe un’ancora più storica medaglia d’oro, dall’altra parte del mondo, aD.C, è Flavioa prendersi il palcoscenico. Il tennista romano batte la testa di serie numero 2 del tabellone Ben, lo fa ancora una volta con unavincente e approda per lavolta in carriera in unadel circuito maggiore, dove troverà un osso duro come Sebastian Korda.