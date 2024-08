Allarme Vaiolo delle scimmie | il Kenya dichiara epidemia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 4 agosto 2024) E’rosso in Kenia a causa di una nuova emergenza sanitaria dovuta al primo caso accertato diIlsi trova ad affrontare una nuova sfida sanitaria con lazione ufficiale di un’di Mpox, precedentemente conosciuto come. Questa decisione arriva in seguito alla conferma di un caso nel valico di frontiera unico di Taita Taveta, situato a sud-est della capitale Nairobi. La ricerca contro il-Ansa- Notizie.comLa segretaria alla Sanità, Mary Muthoni Muriuki, ha annunciato la scoperta del virus in una persona che stava viaggiando dall’Uganda al Ruanda attraverso il territoriono.