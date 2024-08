Traffico Roma del 03-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

chiusa dalla tangenziale per un albero sulla carreggiata tra le uscite di Tor di Quinto e Corso Francia verso lo stadio Olimpico ilè deviato in via di Tor di Quinto sempre sulla tangenziale est e proseguono i lavori di riqualificazione nel tratto della sopraelevata che rimane Chiusa nella carreggiata da San Giovanni a San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico e questo fino al 19 di agosto a che ora inizia agenziale tra le uscite stava dietro di Quinto restringimento di carreggiata per installa una barriera spartichiusa per lavori al Palatino via di San Teodoro da via dei fienili a via dei Cerchi modifiche viabilità anche lungo diverse vie adiacenti oggi sabato 3 agosto per sospeso il servizio della metro B B 13 Castro Pretorio e Laurentina per l'intera giornata attivo il servizio bus ...