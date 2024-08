Processo politico Toti tuona sulla giustizia ed ha già un piano per tornare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) «Come diceva Tortora, dov'eravamo rimasti?». Giovanni, nella sua prima conferenza stampa dopo il ricatto giudiziario finito con le dimissioni da governatore della Liguria, rievoca la barbarie contro Enzo Tortora e incarna la battaglia politica del leader con il quale è cresciuto, Silvio Berlusconi. Ora più che mai l'obiettivo perè quello lasciato in sospeso dall'ex premier più perseguitato d'Italia, messo fuori gioco dal partito delle toghe rosse. L'ex governatore, che ha dovuto barattare la sua libertà con l'incarico affidatogli dalle urne, ieri ha ribaditola sua estraneità alle contestazioni: «Non ho intascato un euro per me stesso o per la mia famiglia».