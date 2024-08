Perché la Turchia ha bloccato Instagram?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 3 agosto 2024) Da qualche giorno gli utenti turchi non hanno la possibilità di accedere al proprio account di. Si tratta di una decisione politica, dovuta a un motivo altrettanto politico. Nonostante l’Autorità per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione innon abbia dato motivazioni ufficiali, tutto lascia presagire che il divieto sia legato alla scelta di Meta di rimuovere dalla piattaforma i post di cordoglio per la morte di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas ucciso a Teheran la scorsa settimana. Il logo disu un cellulare (fonte: Unsplash)A criticare duramente il diktat di Meta è stato in particolare Fahrettin Altun, responsabile delle comunicazioni presidenziali dellae assistente del presidente Recep Tayip Erdogan.