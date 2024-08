Morte Mattia Spiagato a Carpi un corteo di moto per salutarlo | Eri unico ti ameremo in eterno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024)(Modena), 3 agosto 2024 - “Ciao vita mia, la presenza di queste persone è la testimonianza di quanto sei stato. Siamo grati a tutti coloro che in questi giorni ci hanno manifestato la loro sincera vicinanza, uno tsunami di affetto da tutti quelli che ti hanno voluto bene”. Parole che vengono dal cuore, quelle che la mamma Marcella ha rivolto al figlioSpigato, ilgiano 21enne morto martedì dopo alcuni giorni di agonia, a seguito delle gravissime lesioni riportate in un incidente con la suacicletta avvenuto in via Lame a Rovereto sulla Secchia. Oltre 250 persone hanno partecipato ieri mattina nella chiesa della Santissima Trinità a Cibeno alle esequie funebri del giovane, celebrate dal parroco don Andrea Zuarri, e organizzate dalle onoranze Salvioli.