Miller’s Girl recensione | Martin Freeman seduce Jenny Ortega ma l’eros dov’è?

(Di sabato 3 agosto 2024) La nostradi, thriller erotico con protagonistidi Mercoledì edi Sherlock: troppo prevedibile lo sviluppo, inesistente la componente d’eros, troppo timida la chimica traChe delusione che si è rivelata. In primis per la presenza di due pezzi forti come Jenna(Scream, Mercoledì) e(Sherlock, Lo Hobbit, Black Panther), poi per la sua natura di thriller erotico sulle orme dei vari Basic Instinct e 9 settimane e 1/2 e infine per la sua collocazione tematica agganciata al presente: i richiami al Me Too sono presenti, anche se in maniera sottile. La regista Jade Bartlett non ha il piglio e l’esperienza per gestire un gioco così scottante sulla carta e i propri attori, lasciandoli arenare alla deriva di uno script poco ispirato, noioso e fin troppo formulaico.