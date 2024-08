Lo sgarbo di un parente L' oroscopo di Branko | il segno circondato da serpenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) "Le stelle di". Ecco l'di oggi, sabato 3 agosto. ARIETE Nelle prime ore del mattino è ancora difficile la Luna in Cancro, non agita solo lo stomaco ma anche la vostra testa, pensieri in confusione. Nel pomeriggio invece inizia il novilunio in Leone, fase perfetta per affrontare e risolvere problemi e incomprensioni nei rapporti stretti. Prorompenti influssi nel settore pratico. Venere in Leone è più interessata al divertimento e all'amore, ma sollecitata dai pianeti "ricchi" porta sulla vostra strada occasioni d'affari che riescono. Gli incontri erotici lontano da casa sono invece un regalo di Marte. TORO Passerà la delusione portata da un collega, collaboratore, superiore o dipendente. Ma ancora più bruciante è lodi unacquisito attraverso il coniuge.