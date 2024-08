Lenzi il sogno medaglia svanisce nei quarti Il tedesco Tiafak sfrutta il miglior allungo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) PARIGI (Francia) Ha lottato come un guerriero, per citare le parole di Francesco Damiani, ma non è bastato. L’avventura di Diegoalle Olimpiadi finisce aicon la sconfitta contro ilRaman Nelvienel match della categoria +92 chili che avrebbe aperto l’accesso alle semifinali e di conseguenza alle medaglie. Il ventitreenne di Porretta ci ha provato, mettendo sul ring tutta la sua determinazione, ma non è bastato per superare l’avversario più esperto.era reduce dal primo posto al torneo di qualificazione di Busto Arsizio, lo stesso nel qualeha ottenuto il pass a Cinque Cerchi oltre all’oro nei Giochi Europei. Sul quadrato il bolognese era arrivato con il piglio giusto, ma l’avversario è stato più abile a controllare l’incontro, grazie ad alcuni colpi portati con maggiore precisione pur boxando in maniera tutt’altro che pulita.