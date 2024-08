La Violinista Del Re Capitolo 3 | Passioni Proibite!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 3 agosto 2024) Nel terzodi ‘Ladel Re’, Vittoria e il re confessano il loro amore proibito nei giardini reali, mentre Isabella trama nell’ombra per distruggere la loro relazione con intrighi e manipolazioni. LaDel Re,3: Amori Proibiti nei Giardini Reali! Il sole era ormai tramontato, e la notte avvolgeva il palazzo reale in un abbraccio oscuro e misterioso. Le torce lungo i corridoi gettavano una luce tremolante sulle pareti adornate da arazzi e quadri antichi. Vittoria Bellini si preparava per una notte che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Nel suo piccolo appartamento, Vittoria si guardava allo specchio mentre sistemava l’ultimo dettaglio del suo abito. L’elegante vestito di seta nera scintillava alla luce delle candele. Prese il suo violino, uno strumento finemente lavorato che era stato il suo compagno fedele per anni.