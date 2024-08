Khelif vince ancora e si prende la medaglia | schiantata l’ungherese Hamorì fra il tripudio arabo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 agosto 2024) La pugile intersex Imaneva a. Dopo la vittoria per abbandono, con tanto di polemiche, contro la nostra Angela Carini, l’atleta algerina, biologicamente maschio e al centro di tante polemiche, ha battuto ai punti nei quarti di finaleAnna Lucacon verdetto unanime di 5-0 e questo significasicura, perché l’ingresso in semifinale (nel pugilato non esiste la finale per il bronzo) garantisce automaticamente il podio. Tra lei e la finale c’è la thailandese Suwannapheng, nel match che si disputerà mercoledì 6 agosto. L’algerina picchia duro in tutte e tre le riprese enettamente L’algerina ha dominato nettamente le prime due riprese, tenendo nella terza e conservando il vantaggio accumulato.ha resistito e ha tentato di schivare i colpi, ma è stata dominata dall’avversaria. Un dominio mai in discussione.