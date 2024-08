Judo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 3 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024), sabato 3, andrà in scena l’ottava e ultima giornata delin questedi. Sui tatami del Grand Palais Éphémère di Champ de Mars la rassegna a Cinque Cerchi regalerà non poche emozioni e gli ultimi titoli. Quest’verranno assegnate le medaglie nella prova a squadre miste, ovvero uomini e donne rappresenteranno il proprio Paese in una competizione per nazioni. Questo format ha fatto il suo debutto olimpico tre anni fa in Giappone e l’Italia sarà presente e dovrà affrontare al primo turno l’Ungheria. In caso di successo, probabilmente la sfida spartiacque di questo percorso contro la Georgia, n.3 del seeding. Una formazione molto forte, che può contare al maschile sul trio Shavdatuashvili, Bekauri e Tushishvili da far tremare i polsi. Se gli azzurri dovessero spuntarla, si troverebbero nella condizione probabilmente di potersi giocare il podio.