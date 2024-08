Io sono nessuno un John Wick old-fashioned sta vivendo una seconda vita meritata su Netflix

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Uscito nell'estate del 2021 e poi trasmesso in prima visione su Italia 1 la scorsa primavera, Io, atterrato da poco su, è uno di quei film d'azione deliziosamente semplici che mantiene la sua promessa di intrattenere senza appesantire il cervello col plus che offre a Bob Odenkirk una piattaforma per sparare a tutto spiano a un'organizzazione criminale senza volto. Due elementi che sanno di cuginetto di, per non parlare del fatto che tra i produttori esecutivi conta proprio su David Leitch, lo specialista in quella materia. Il portfolio dell'ex stuntman è pieno dei thriller d'azione super popolari (oltre ai varie gli spin-off, i sequel e i prequel previsti per iliverse, Deadpool 2, Bullet Train e, in ultimo The Fall Guy).