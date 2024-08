Imolese In coppa c’è subito la Sammaurese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Sorteggiate ieri in lega le avversarie dell’per la stagione 24/25, la seconda di fila in serie D dopo le cinque consecutive tra i professionisti. D come il girone in cui è stata inserita la squadra di D’Amore (stessa "lettera" dell’anno scorso), composto principalmente da squadre emiliano-romagnole, salvo alcune eccezioni toscane, come Pistoiese, Tau Altopascio, Tuttocuoio, Prato e Zenith Prato. Rispetto allo scorso campionato, le novità sono rappresentate dalla neopromossa Cittadella Vis Modena, dallo United Riccione e dal Sasso Marconi, oltre al ritorno delle sfide contro Fiorenzuola (retrocesso dalla C) e Piacenza, che l’già aveva sfidato qualche anno fa al piano di sopra. A completare il quadro delle partecipanti le bolognesi Corticella e Progresso, poi Forlì, Lentigione, la corazzata Ravenna,e San Marino.