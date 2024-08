Guadagnino lancia l’Ecotrail

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Sarà anche vero che siamo nel cuore dell’estate, ma c’è già chi pensa all’autunno. Non perché le ferie le ha già smaltite, ma anzi perché in certi ambiti il bello deve ancora venire. Lo sport è uno di questi e nello specifico, in cima ai pensieri di Antonino, c’è il trail. In particolare un evento che il podista cesenate sta progettando da mesi e che sta ormai per vedere la luce. "L’appuntamento – spiega – è per il 13 ottobre alle 9 a Rio Marano. E’ la data nella quale si svolgerà la prima edizione del ‘Cesena Ecotrail’ un progetto al quale sto lavorando insieme a Daniele Dominici e a uno staff di validissimi collaboratori. L’intento è promuovere Cesena, il suo territorio e le sue bellezze, a partire da quelle che ci regala la natura". L’evento non è competitivo e prevede due percorsi, di 15 e 6 chilometri, entrambi prevalentemente lungo sentieri sterrati.