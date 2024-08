Estate da incubo per gli animali da allevamento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 3 agosto 2024) Per glidal’in corso sembra essere un vero. Le alte temperature, infatti, non bloccano i trasporti di maiali e altre specie. A denunciare il tutto Essere. Sono viaggi infernali quelli che spettano aglida, costretti ad essere rinchiusi nei camion, stipati come oggetti e senza acqua per rinfrescarli in queste calde settimane estive. A denunciare le condizioni disumane di tante creature è Essere, che mostra il modo in cui maiali ed altre specie vengono trasportati anche sotto il sole più rovente.