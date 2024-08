Elezioni anticipate chi ci crede?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Il senatore Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader di Italia viva, sostiene da settimane che a suo modo di vedere il governo Meloni non arriverà alla fine naturale della legislatura. Nel raccogliere consensi Renzi non è più quello di una volta, si sa, ma nell’annusare l’aria il talento dell’ex presidente del Consiglio e sempre lo stesso e vale la pena dunque prendere sul serio la sua previsione. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Perché, dunque, Renzi sostiene che il governo Meloni potrebbe cadere prima del previsto? Il calcolo di Renzi è semplice. La luna di miele tra il governo e l’opinione pubblica non dura più di due anni. A ottobre 2024 il governo festeggerà i suoi primi due anni. Da quel momento in poi la discesa potrebbe essere inevitabile.