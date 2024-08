Al comando provinciale di Siena 14 finanzieri in più per i controlli estivi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 3 agosto 2024)– Si rafforza la squadra della Guardia di Finanza di. Arrivano quattordiciin più al servizio del territorio della provincia per potenziare i servizi di vigilanza nella stagione estiva e così fronteggiare le esigenze operative connesse alla maggiore affluenza turistica. In continuità con le analoghe iniziative nel tempo adottate, ilgenerale ha predisposto un piano straordinario divolto a valorizzare la missione istituzionale a tutela della collettività. In tale contesto, ildi viale Curtatone ha intensificato l’azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari ponendosi come punto di riferimento per le imprese e i cittadini.