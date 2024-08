Uomo trovato morto in un parco a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Il ritrovamento di unè avvenuto da parte della polizia dopo l'allarme lanciato da alcuni cittadini, che l’avevano visto la scorsa notte privo di sensi nel giardino Bentivogli di Piazza Spadolini, in zona San Donato a. Ma l’di 38 anni, di origine pakistana, era. Dalle prime informazioni, si sarebbe trattato di un malore. Oltre alla polizia, è intervenuto anche il 118, ma per il 38enne non c'era più nulla da fare. Viste le cause naturali del decesso, non sono state disposte ulteriori indagini né un'autopsia.