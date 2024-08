Un Lazzeretto rinnovato Con due colpi da novanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tutto pronto aper affrontare la seconda stagione di Terza Categoria, dopo l’esordio tra alti e bassi dello scorso anno. Decisamente attiva la campagna di rafforzamento del club biancorosso, portata avanti dal direttore generale Enrico Silvestri e dal ds Riccardo Governi. In vista del raduno fissato per il prossimo 26 agosto, sono ben 17 i confermati: i portieri Mannucci (out fino a gennaio per infortunio al ginocchio) e Mariotti; i difensori Aiuti, Boni, Biondi, Guidi e Padovani; i centrocampisti Terenzi, Wajid, Bartoli, Beconcini, Governi A., Governi L. ed Ejlli e gli attaccanti Perri, Morelli e Katalin. Corsini, invece, appende i guanti al chiodo e diventa il nuovo preparatore dei portieri. Ma veniamo ai volti nuovi.