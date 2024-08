Tiro a segno la magiara Veronika Major chiude in testa le qualificazioni della pistola sportiva alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Al termine delleda 25 metri femminile del, con entrambe le sessioni di precisione e celere svolte nella giornata odierna, sono state delineate le otto finaliste che domani si giocheranno il titolodi Parigi 2024. Non c’erano azzurre qualificate ai Giochi in questa specialità. Eguaglia il record olimpico dellela, chea quota 592/600, andando a precedere l’indiana Manu Bhaker, seconda con 590, mentrein terza posizione l’iraniana Haniyeh Rostamiyan a quota 588. Quarta piazza con 587 per la vietnamita Thu Vinh Trinh.sue spsi issa la cinese Zhao Nan, quinta, la quale va a precedere la sudcoreana Yang Jiin, sesta, con entrambe le tiratrici a quota 586 (19x), ma la cinese la spunta per il miglior score nell’ultima serie.