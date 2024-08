Stante | Qui Raimondi cresciuto con me all’Inter! Gruppo giovane

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha parlato da nuovo calciatore della Pergolettese. Il difensore, arrivato d, si è espresso anche sull’amico– Francesco, trasferitosi alla Pergolettese d, ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club: «Paolo? Lo conosco molto bene, siamo praticamente cresciuti insieme nell’Inter ed è un mio grande amico. Sono molto contento di avere una conoscenzano dello spogliatoio, mi aiuterà a integrarmi con il resto del. È comunque sempre un piacere essere in squadra con ragazzi giovani che devono lanciarsi. Poi è importante avere giocatori di esperienza che possano indirizzarci verso la giusta via, per fare un ottimo campionato e raggiungere gli obiettivi societari che so essere principalmente quello del mantenimento della categoria».