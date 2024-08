Scambio di prigionieri ‘da film’ tra Russia Usa e Germania | chi sono perché erano detenuti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – Un maxidisull’asse Stati Uniti-, con la sponda determinante della. A sorpresa, oggi 1 agosto, sul campo neutro di Ankara, in Turchia, viene completata una monumentale operazione diplomatica che coinvolge nomi di primo piano: dal giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich al marine americano Paul Whelan, dal dissidente Vladimir Kara-Murza al killer russo Vadim Krasikov. Il direttore della Cia Bill Burns si è recato di recente in Turchia per discutere dellodeicon la, come ha spiegato una fonte dell’amministrazione americana, definendo l’operazione “un miracolo logistico”, mentre il governo turco “è stato estremamente utile”. Da Mosca, il via libera formale è arrivato con la firma di un decreto da parte di Vladimir Putin.