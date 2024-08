Ritirato utensile da cucina cinese rischio migrazione metalli pericolosi su cibo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il ministero della Salute ha pubblicato l’ennesima nota di richiamo per un prodottoso. Si tratta di un lotto specifico di un prodotto molto diffuso nelle case di tutta Italia. È unper patate, quello utile per schiacciarle. L’oggetto è sottoposto a richiamo per presenza dioltre i limiti di legge. Il marchio del richiamo è Alpina e il motivo della segnalazione fa riferimento a un possibiledideisul. Questi sono nichel e ammine aromatiche. Richiamo per prodotto non alimentare:contaminazione per schiacciapatateCon una nota, giunta anche in versione digitale sull’app dedicata, del 10 giugno 2024, ma confermato solo il 2 agosto, il ministero della Salute richiama un prodotto non alimentare percontaminazione da nichel e ammine aromatiche. Si tratta di unper patate.